Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»Коммерсантъ вчера в 18:40
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
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ЕСПЧ принял к рассмотрению иск к России от родственников погибших при крушении MH17
Телеканал 360°вчера в 15:27
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Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
Обновлено 03 апреля в 03:01
Энергетика
СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России
Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 04:29
Политика
Байден отреагировал на опубликованное Трампом шуточное видео
Бывший вице-президент Джо Байден отреагировал на шуточное видео, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено 03 апреля в 16:25
Политика
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из Мексики
Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики в случае, если она не сможет остановить наркотрафик, идущий через американо-мексиканскую границу.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Небольшой циклон и снегопады придут на Сахалин
На Сахалине небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах, температура ночью - 2 - 7, днем - 1 + 4, в южных районах + 1 + 6.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено вчера в 06:53
Культура
Британцы разочаровались в этичном порнофильме для детей
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТО
Ной подчеркнул, что Германии необходимо покинуть НАТО. Ранее сообщалось, что в бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции.
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой: «Она до сих пор обижена. Мы даже не здороваемся»
Анатолий Руденко вспомнил про роман с Дарьей Поверенновой.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе
В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено вчера в 21:05
Здоровье
В шести районах Омской области выявлены очаги бешенства
С начала 2019 года в Омской области выявлены 8 эпизоотических очагов бешенства в шести сельских районах: Азовском, Марьяновском, Москаленском, Нижнеомском, Павлоградском и 2 очага в Тарском.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Обновлено вчера в 12:55
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выиграл Столичный дивизион, обыграв «Монреаль»
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1. Эта победа позволила «Вашингтону» выиграть Столичный дивизион.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58