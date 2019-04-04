Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»Коммерсантъ 18:40
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Авто
Приказ о закреплении транспортного средства за водителем: образец 2019 года
Пример: «Приказ о закреплении транспортного средства за водителем на 2019 год № 1» Обосновательная часть Указывается обоснование издания соответствующего распоряжения Допустимо сослаться на необходимость обеспечения должной эксплуатации и контролем за техническим состоянием транспортных средств.
Обновлено в 13:24
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Культура
Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на виртуальный зал
Средства придут в рамках проекта "Цифровая культура" Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на создание виртуального концертного зала, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Обновлено в 12:28
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Обновлено в 18:00
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Культура
Захар Прилепин: Некоторые не попадут в ад
Обновлено 02 апреля в 06:23
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 04:05
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20