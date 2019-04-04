Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»Коммерсантъ 18:40
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
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Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
Обновлено в 20:05
Экономика
Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 22:19
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе
В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 12:33
Футбол
Сулейманов назвал самый запоминающийся момент в карьере
Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, какой момент в своей карьере он может назвал пока что самым запоминающимся.
Обновлено в 09:07
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Мэра Евпатории Андрея Филонова арестовали на два месяца
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 31 мая главу администрации Евпатории Андрея Филонова, передаёт 4 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:30
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты
Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата
Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55
Политика
WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Футбол
Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Хоккей
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто»
Кучерову осталось набрать одно очко в последнем матче "регулярки", чтобы повторить великое русское достижение Александра Могильного, набравшего в регулярном чемпионате сезона-1992/93 127 очков.
Обновлено в 21:46
Наука
Наноматериалы придают растениям «супер» способности
Сегодня ученые сообщают о разработке растений, которые могут производить наноматериалы, называемые металлоорганическими каркасами (МОФ), и о применении МОФ в качестве покрытий для растений.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
Обновлено в 20:33
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33