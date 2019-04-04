Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»Коммерсантъ 18:40

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
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России задали вопросы о сбитом «Боинге»

Коммерсантъ18:40

ЕСПЧ передал России иски 380 родственников жертв крушения Boeing над Донецком

URA.Ru16:28

ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

РБК12:13

ЕСПЧ коммуницировал два коллективных иска к России

Эхо Москвы18:09

На Россию в Европейский суд по правам человека пожаловались 380 родственников погибших в малазийском «Боинге»

Фонтанка.Ру13:33

ЕСПЧ направил в Россию иски 380 близких жертв крушения Boeing на Украине

ТАСС13:13

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск к России от родственников погибших при крушении MH17

Телеканал 360°15:27
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Обновлено в 20:05
Экономика

Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Происшествия

Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 22:19
Здоровье

Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 12:33
Футбол

Сулейманов назвал самый запоминающийся момент в карьере

Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, какой момент в своей карьере он может назвал пока что самым запоминающимся.
Обновлено в 09:07
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Мэра Евпатории Андрея Филонова арестовали на два месяца

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 31 мая главу администрации Евпатории Андрея Филонова, передаёт 4 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:30
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты

Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие

Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55
Политика

WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Гаджеты

В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Футбол

Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг

Обновлено в 11:52
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Авто

Euro Repar принял участие в Петербургском международном автосалоне

Обновлено в 11:44
Хоккей

Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто»

Кучерову осталось набрать одно очко в последнем матче "регулярки", чтобы повторить великое русское достижение Александра Могильного, набравшего в регулярном чемпионате сезона-1992/93 127 очков.
Обновлено в 21:46
Наука

Наноматериалы придают растениям «супер» способности

Сегодня ученые сообщают о разработке растений, которые могут производить наноматериалы, называемые металлоорганическими каркасами (МОФ), и о применении МОФ в качестве покрытий для растений.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Три письма Наполеона продали на аукционе более чем за €500 тысяч

Обновлено в 22:27
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

Обновлено в 20:33
Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Политика

В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
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