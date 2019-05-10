России вернули право голоса в ПАСЕТВ Центр вчера в 12:56

Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что все страны-члены должны иметь возможность участвовать в работе Совета Европы на равноправной основе, и это отражено в принятом документе. Москву лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика Канадские депутаты не признали депортацию крымских татар геноцидом "Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года советский диктатор Иосиф Сталин начал геноцид крымских татар, чтобы очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, поместив в железнодорожные вагоны для скота и переместив в степи Центральной Азии", - указал депутат.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.

Политика Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".

Шоу-бизнес Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.

Кино Каннский кинофестиваль: Элтон Джон спустился с горы В окрестностях Ниццы на горе Мон Борон расположен летний дом Элтона Джона, где он живет со своим супругом Дэвидом Фишером и их приемным сыном.

Политика МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

Общество На Ямале задержали клоуна-афериста Степанов был задержан, но отпущен под подписку о невыезде. 6 апреля в Москве мошенники продали пенсионеру за 1 млн рублей две пачки сока.

Политика Посол: Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс не приедут на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

Общество Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина» Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.

Политика Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Политика Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В Курской области в ДТП погибли три человека В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.

Футбол «Спартак» планирует приобрести игрока «Славии» Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Происшествия На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Происшествия На Камчатке погиб альпинист из Японии На Камчатке при восхождении на вулкан Камень погиб японский альпинист.

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.

Экономика В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.

Происшествия В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Космос НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).