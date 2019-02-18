России в 2018 году удалось снять торговые ограничения на $330 млнПРАЙМ 10:33

России в прошлом году удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения со стороны других стран в отношении РФ на сумму 330 миллионов долларов в год, говорится в сообщении Минэкономразвития.

России в 2018 году удалось снять торговые ограничения на $330 млн

Экономика Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».

Происшествия Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова» В Москве задержана мать 6-летнего мальчика, который всю ночь провел один в огромном заповеднике "Лосиный остров".

Происшествия Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России.

Спорт Анна Богалий финишировала второй на «Гонке легенд биатлона» Второе место заняла россиянка Анна Богалий, приехавшая к финишу спустя 42,4 секунды. На огневом рубеже она допустила лишь один промах.

Политика Глава IFJ назвал цензурой блокировку в Facebook проекта RT Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут назвал цензурой решение администрации Fасевоок заблокировать страницу проекта In the Now.

Происшествия Главу отдела ФТС подозревают в получении взятки Уголовное дело возбуждено против начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС).

Происшествия В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.

Авто Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.

Политика Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.

Общество Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер» Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.

Общество Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес» Якубович, в свою очередь, осуждает т.н. критиков, поясняя, что традиция угощать зрителей "Поля чудес" после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки, - давняя, и такого рода кадры в программе появлялись и ранее.

Происшествия Суд вернул Удальцову арестованные по «болотному делу» машину и деньги Машину и деньги Удальцова арестовали по «болотному делу» в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.

Автоспорт Даниил Квят: Первый день тестов прошел очень продуктивно Даниил Квят поделился впечатлениями о первом дне за рулем новой машины Toro Rosso на тестах в Барселоне.

Происшествия Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.

Происшествия Радикалы устроили акцию «Бандера, вставай» в Киеве Сторонники «Правого сектора» (запрещена в России) и других радикальных движений проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Политика Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком-2» Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытывает тревогу из-за недовольства Вашингтона строительством газопровода «Северный поток-2».

Футбол Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир» Футболист сборной России Федор Кудряшов отметился забитым мячом в своем дебютном матче за турецкий "Истанбул Башакшехир", отличившись в игре 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора".

Общество Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации Украинские дайверы из Днепра (бывший Днепропетровск) в рамках декоммунизации спустили под воду бюст российского революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина, сообщает в понедельник издание "Информатор".

Общество Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.

Политика Молдавия пожаловалась в ООН на действия России Власти республики не смогли оперативно встретиться со своими пилотами, освобожденными россиянами из плена в Афганистане Жалобы на действия России поступили в международные организации от молдавской стороны, представители которой не смогли оперативно встретиться с пилотами-соотечественниками, освобожденными россиянами из плена талибов, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Сочи задержан сбивший насмерть ребенка полицейский Сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) МВД России, сбивший за рулем автомобиля 10-летнюю девочку и скрывшийся с места ДТП, самостоятельно явился в правоохранительные органы.

Армия и оружие Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали обращение к Мадуро Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали на видео обращение, где высказались против правительства Николаса Мадуро.

Политика МИД: США пытаются создать «разделительные линии» на Ближнем Востоке Соединённые Штаты пытаются создать на Ближнем Востоке новые «разделительные линии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя конференцию в Варшаве, посвящённую «мирному и безопасному будущему» в ближневосточном регионе.