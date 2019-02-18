Экономика
России в 2018 году удалось снять торговые ограничения на $330 млнПРАЙМ 10:33
России в прошлом году удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения со стороны других стран в отношении РФ на сумму 330 миллионов долларов в год, говорится в сообщении Минэкономразвития.
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Экономика
Кудрин назвал ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики».
Обновлено в 12:00
Происшествия
Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»
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Обновлено в 14:08
Происшествия
Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного
Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России.
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Спорт
Анна Богалий финишировала второй на «Гонке легенд биатлона»
Второе место заняла россиянка Анна Богалий, приехавшая к финишу спустя 42,4 секунды. На огневом рубеже она допустила лишь один промах.
Обновлено в 11:32
Политика
Глава IFJ назвал цензурой блокировку в Facebook проекта RT
Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут назвал цензурой решение администрации Fасевоок заблокировать страницу проекта In the Now.
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Главу отдела ФТС подозревают в получении взятки
Уголовное дело возбуждено против начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
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Авто
Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России
Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.
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Армия и оружие
Трупы лежат на месте. Диверсионная группа ВСУ подорвалась на минах в ЛНР
Обновлено в 14:21
Политика
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Политика
Кадыров назначил вместо себя премьер-министра и уехал в ОАЭ
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Общество
Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»
Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.
Обновлено в 14:09
Общество
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Якубович, в свою очередь, осуждает т.н. критиков, поясняя, что традиция угощать зрителей "Поля чудес" после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки, - давняя, и такого рода кадры в программе появлялись и ранее.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Суд вернул Удальцову арестованные по «болотному делу» машину и деньги
Машину и деньги Удальцова арестовали по «болотному делу» в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков.
Обновлено в 13:05
Автоспорт
Даниил Квят: Первый день тестов прошел очень продуктивно
Даниил Квят поделился впечатлениями о первом дне за рулем новой машины Toro Rosso на тестах в Барселоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло
Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Радикалы устроили акцию «Бандера, вставай» в Киеве
Сторонники «Правого сектора» (запрещена в России) и других радикальных движений проводят акцию протеста у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Обновлено в 13:04
Общество
Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян
Обновлено в 14:24
Политика
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытывает тревогу из-за недовольства Вашингтона строительством газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:58
Футбол
Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»
Футболист сборной России Федор Кудряшов отметился забитым мячом в своем дебютном матче за турецкий "Истанбул Башакшехир", отличившись в игре 22-го тура чемпионата Турции против "Антальяспора".
Обновлено в 13:09
Общество
Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации
Украинские дайверы из Днепра (бывший Днепропетровск) в рамках декоммунизации спустили под воду бюст российского революционера, советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина, сообщает в понедельник издание "Информатор".
Обновлено в 11:26
Общество
Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц
Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
Политика
Молдавия пожаловалась в ООН на действия России
Власти республики не смогли оперативно встретиться со своими пилотами, освобожденными россиянами из плена в Афганистане Жалобы на действия России поступили в международные организации от молдавской стороны, представители которой не смогли оперативно встретиться с пилотами-соотечественниками, освобожденными россиянами из плена талибов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:30
Политика
Крымские татары потребовали изъять из библиотек учебник истории Крыма
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Сочи задержан сбивший насмерть ребенка полицейский
Сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) МВД России, сбивший за рулем автомобиля 10-летнюю девочку и скрывшийся с места ДТП, самостоятельно явился в правоохранительные органы.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали обращение к Мадуро
Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали на видео обращение, где высказались против правительства Николаса Мадуро.
Обновлено в 13:33
Политика
МИД: США пытаются создать «разделительные линии» на Ближнем Востоке
Соединённые Штаты пытаются создать на Ближнем Востоке новые «разделительные линии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя конференцию в Варшаве, посвящённую «мирному и безопасному будущему» в ближневосточном регионе.
Обновлено в 13:06
Общество
Жители России 19 февраля смогут наблюдать суперлуние
В ночь на 19 февраля жители России смогут наблюдать суперлуние — в этот день Луна подойдёт на минимальное расстояние к Земле, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено в 06:35