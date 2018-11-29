Энергетика
К 8:15 мск январские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 до $59,76 за баррель. Стоимость январского фьючерса на WTI поднялась к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,16 до $51,61 за баррель, сообщает «Интерфакс».
Росбалт01:26
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Цены на нефть эталонных марок повышаются после снижения до минимальных отметок за год
Эхо Москвывчера в 01:05
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Энергетика
Нефть дорожает в ожидании сокращения добычи ОПЕК+
Цены на нефть в пятницу утром сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 04:26
Энергетика
Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно
Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.
Обновлено в 04:58
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика
«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%
"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 01:45
Энергетика
Северскую ТЭЦ модернизируют за 5 млрд рублей
АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Минэнерго заявило о восстановлении прибыли АЗС
Автозаправочные станции в России вновь получают выгоду от продаж топлива, из-за того что снизились цены на нефть.
Обновлено в 02:43
Энергетика
Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, в борьбе за так называемую «энергетическую независимость от России», до 2025 года (включительно) решила выйти из постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ и присоединить свои сети к сетям континентальной Европы.
Обновлено в 04:34
Энергетика
ХК «Татнефтепродукт» отменит скидки корпоративным клиентам сети АЗС
Входящая в структуру "ТАИФа" ХК "Татнефтепродукт" отменит скидки для клиентов, которые обслуживаются по топливным картам по системе безналичного расчета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:20
Энергетика
«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза
Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания.
Обновлено в 05:07
Энергетика
«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд
Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
«Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин
На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.
Обновлено в 02:33
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей
Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика
Парламент Азербайджана принял госбюджет на 2019 год
Парламент Азербайджана принял госбюджет на 2019 год.
Обновлено в 05:08
Энергетика
Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале
Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено вчера в 15:13