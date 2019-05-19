Здоровье

России удалось остановить распространение ВИЧ, заявил РоспотребнадзорФАН 00:35

Темпы прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России удалось удалось снизить до отрицательного значения в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
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России удалось остановить распространение ВИЧ, заявил Роспотребнадзор

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