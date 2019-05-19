Здоровье
России удалось остановить распространение ВИЧ, заявил РоспотребнадзорФАН 00:35
Темпы прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России удалось удалось снизить до отрицательного значения в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
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Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале Евровидения
Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации белорусского жюри перед финалом песенного конкурса.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено вчера в 19:10
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Обновлено вчера в 08:48
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Хоккей
ЦСКА отправится на сборы в Финляндию и Швецию
18 июля улетаем в Финляндию, потом сборы в Швейцарии, Кубок мэра и стартуем в чемпионате, — рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».
Обновлено вчера в 23:03
Общество
«Единственная ошибка Высокинского — оставить забор»: бывший вице-мэр о референдуме и опросе
Даже обещал поговорить с депутатами о референдуме, пока не подоспел «нежданчик». Единственная его ошибка — оставить забор.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
В Армении выставили на продажу уникальный пикап РАФ-2909, выпущенный всего в 80-ти экземплярах специально для обслуживания Олимпиады-1980 в СССР.
Обновлено вчера в 08:59
Единоборства
Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
В России вырос рынок подержанных мотоциклов с пробегом
Обновлено 17 мая в 07:34
Армия и оружие
Израиль вновь атаковал позиции сирийских «Панцирь-С»
Израиль нанёс удары по местам дислокации сирийских систем ПВО. Сегодня ночью израильские военные вновь атаковали территорию Сирии.
Обновлено вчера в 02:32
Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:15
Общество
«Научим Родину любить»: как работает китайская система социального кредита
Более двадцати миллионов китайских граждан в прошлом году не смогли купить билеты на поезда и самолеты из-за низкого социального рейтинга, сообщил Национальный общественный информационный кредитный центр КНР.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Suzuki назвала бестселлеры на российском рынке
Обновлено в 01:57
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка Англии
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Три вокзала в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Обновлено вчера в 12:51
Музыка
Первый канал аннулирует результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Напомним, победителем проекта шестого сезона стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено 16 мая в 08:47
Наука
Килограмм пересчитают: 20 мая эталон измерения веса изменится
Обновлено вчера в 14:13
Религия
В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 10:14
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53