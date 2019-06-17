Экономика

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человекLenta.ru 16:11

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году. Об этом сказано в докладе ООН, посвященном демографической ситуации в мире. Согласно пессимистическому прогнозу, число проживающих в стране человек может упасть почти на треть: со 145 миллионов до 99,7 миллиона.
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В ООН заявили, что население планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек

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Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году

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Когда численность населения России упадет ниже 100 млн

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России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

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РБК14:36

ООН назвала возможный год снижения численности россиян ниже 100 млн человек

Ведомости15:25

ООН опубликовала прогноз численности населения Земли

РИА Новости12:55
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
Армия и оружие

Израильские СМИ узнали о планируемом массированном ударе США по Ирану

В американской администрации обсуждают идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой дипломатические источники в ООН.
Обновлено в 16:51
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Общество

Алибасов воссоединился с семьей

Обновлено в 14:57
Здоровье

Трудности роста

В российской медицинской промышленности уже несколько лет реализуется курс на импортозамещение.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Мотоциклист впал в кому после ДТП в Санкт-Петербурге

В состояние комы впал 35-летний мотоциклист после аварии. Об этом сообщает телеграм-канал "Аварийный Петербург".
Обновлено в 16:35
Общество

Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены

Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества.
Обновлено в 15:54
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер

Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Жители дореволюционных домов Саратова пожаловались президенту

Обновлено в 12:12
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Обновлено в 15:20
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»

Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Баскетбол

Неизвестный открыл стрельбу во время спортивного парада в Торонто

Обновлено в 16:56
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался перебоями с льготными лекарствами

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

Умерла известный дизайнер Глория Вандербилт

Обновлено в 11:49
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Политика

Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.
Обновлено в 15:53
Политика

Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".
Обновлено в 16:17
Политика

Зеленский в компании супруги Елены прилетел в Париж – кадры

Обновлено в 09:27
Происшествия

Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»

В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Огненная лавина: «Град» накрыл позиции террористов в Идлибе

В Сирии правительственные войска накрыли позиции террористов 122-мм реактивными снарядами.
Обновлено в 09:11
Политика

Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС

Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В 45 хозяйствах в Чемодановке оставили умирать домашний скот

Обновлено в 11:45
Футбол

«Дижон» подписал 12-летнего Месси

«Дижон» оформил трансфер молодого футболиста Райана Месси. 12-летний игрок будет числиться в академии французского клуба.
Обновлено в 15:27
Футбол

«Аталанта» продлит аренду Пашалича на сезон

«Аталанта» договорилась с «Челси» о продлении арендной сделки по полузащитнику Марио Пашаличу сроком еще на один сезон.
Обновлено в 16:01
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