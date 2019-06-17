России предсказали убыль населения до 100 миллионов человекLenta.ru 16:11

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году. Об этом сказано в докладе ООН, посвященном демографической ситуации в мире. Согласно пессимистическому прогнозу, число проживающих в стране человек может упасть почти на треть: со 145 миллионов до 99,7 миллиона.

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Армия и оружие Израильские СМИ узнали о планируемом массированном ударе США по Ирану В американской администрации обсуждают идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой дипломатические источники в ООН.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Здоровье Трудности роста В российской медицинской промышленности уже несколько лет реализуется курс на импортозамещение.

Происшествия Мотоциклист впал в кому после ДТП в Санкт-Петербурге В состояние комы впал 35-летний мотоциклист после аварии. Об этом сообщает телеграм-канал "Аварийный Петербург".

Общество Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества.

Авто Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Экономика Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.

Происшествия В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Здоровье Названы регионы с самой высокой распространенностью рака Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Происшествия Бастрыкин заинтересовался перебоями с льготными лекарствами Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах.

Политика Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.

Политика Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.

Политика Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".

Происшествия Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова» В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Политика Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.

Футбол «Дижон» подписал 12-летнего Месси «Дижон» оформил трансфер молодого футболиста Райана Месси. 12-летний игрок будет числиться в академии французского клуба.