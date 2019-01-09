Экономика

России предсказали скорое попадание в десятку крупнейших экономик мира
Взгляд.ру
06:21

Россия может занять восьмое место среди крупнейших экономик мира к 2030 году, следует из прогноза аналитиков банка Standard Chartered. Согласно расчетам, первое место к 2030 году займет Китай, чей ВВП по паритету покупательной способности достигнет 64,2 трлн долларов.
Взгляд.ру06:21

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России предсказали европейское доминирование

Lenta.ru02:16
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов Анатолий Лукьянов стал известен широкой публике весной-летом 1989 года, когда появился в президиуме Первого съезда народных депутатов СССР рядом с Михаилом Горбачевым, на тот момент генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Верховного совета СССР.
Обновлено в 15:36
Политика

В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов

Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено в 13:05
Политика

Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах

Обновлено в 13:05
Происшествия

На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.
Обновлено в 09:06
Энергетика

Нефть Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили

Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек

В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных

В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии.
Обновлено в 15:58
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от нового иска к «Газпрому»

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки

Обновлено в 12:22
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Технологии

Компания IBM представила квантовый компьютер

На проходящей в американском Лас-Вегасе крупнейшей в мире выставке бытовой электроники компания IBM представила квантовый компьютер IBM Q System One.
Обновлено в 14:27
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы

Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Политика

Томос об украинской церкви подписали все члены Синода Константинополя

Обновлено в 06:13
Происшествия

Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса

Лыжник из Москвы погиб 9 января на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 15:35
Политика

Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете

Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено в 07:34
Политика

Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна

Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.
Обновлено в 14:21
Энергетика

ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России

Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 11:42
Политика

Трамп назвал встречу с лидерами демократов пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером не принесла результатов.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Обновлено в 12:17
Энергетика

В России вновь выросли цены на бензин

В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео

В городе Амурске Хабаровского края простились с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба.
Обновлено в 10:10
Космос

Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»

Обновлено в 15:17
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Пользователи смартфонов Samsung не смогли удалить приложение Facebook

Как рассказал владелец смартфона Samsung Galaxy S8, он решил удалить приложение, однако такой опции в устройстве не оказалось.
Обновлено в 10:26
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