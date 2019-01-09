Экономика

России предсказали экономическое доминирование в Европе
Национальная служба новостей
04:26

Специалисты подчёркивает, что крупнейшей экономикой мира в 2030 году станет Китай. Далее в списке расположится Индия, тройку замкнут Соединённые Штаты. Что касается России, то наша страна, по прогнозу Standard Chartered, окажется на восьмом месте.
Национальная служба новостей04:26

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РФ сохранит место среди крупнейших экономик мира

News.ru06:09

России предрекли попадание в топ‐10 экономик мира

Телеканал 360°05:59

России пообещали экономическое доминирование в Европе

Московский Комсомолец02:33

России предсказали попадание в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году

RT на русском05:38

Российской экономике предсказали доминирование в Европе в 2030 году

Известия05:12

Ставка на структурные реформы закрепит лидирующие позиции экономики РФ в Европе

Экономика сегодня06:53

России предсказали европейское доминирование

Lenta.ru02:16
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

В Подольске задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске задержан, в ближайшее время он будет доставлен на допрос к следователю, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Московской области.
Обновлено в 06:58
Политика

Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
Обновлено в 08:14
Происшествия

На покупку квартир после взрыва в Магнитогорске выделят 147 млн рублей

Из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено 147 млн рублей для помощи с приобретением жилья пострадавшим при взрыве газа в доме в Магнитогорске.
Обновлено в 08:12
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Финансы

ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Энергетика

В России вновь выросли цены на бензин

С начала 2019 года на российских автозаправках начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.
Обновлено в 08:22
Экономика

Apple сократит производство новых iPhone

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика

США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»

Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин - этой "самый большой подарок" для НАТО.
Обновлено в 06:38
Политика

Сообщения пользователей обяжут хранить на отечественном оборудовании

Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.
Обновлено в 07:35
Политика

Fitch предупредило о возможном снижении рейтинга США

Как отметил глава отдела суверенных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак, если приостановка работы правительства США продлится до 1 марта и через несколько месяцев появится проблема потолка государственного долга, агентство может быть вынуждено "задуматься об основах политики, о неспособности принять бюджет", а также о том, "совместимо ли все это" с рейтингом AAA.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Экономика

Польша попала в зависимость от российского угля

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Магнитогорске проверят все сохранившиеся подъезды пострадавшего дома

В Магнитогорске будет проведёт технический аудит всех сохранившихся подъездов многоэтажки, пострадавшей в результате взрыва ранним утром 31 декабря.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Девочка выстрелила себе в лицо, делая селфи с травматом

В частном доме в подмосковных Мытищах 13-летняя девочка пыталась сделать селфи с травматическим пистолетом и случайно выстрелила себе в лицо.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Ярославле задержали жаловавшегося на пытки в колонии

Бывший заключенный Руслан Вахапов, один из жаловавшихся на пытки в исправительной колонии в Ярославле, задержан, сообщила в Facebook глава фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

Обновлено в 08:01
ЖКХ

Российские дети покатались с горки из заледеневших фекалий

По информации издания, 29 декабря нечистоты потекли по улице вниз к частным коттеджам, затем дорога обледенела, и дети принялись кататься с образовавшейся «горки».
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика

Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС

С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете

Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Норвегии предполагаемые похитители потребовали выкуп в криптовалюте

Выплатить выкуп в криптовалюте потребовали предполагаемые похитители Анны-Элизабет Хаген, жены норвежского предпринимателя Тома Хагена, заявили 9 января в полиции скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Хакера из группировки «Шалтай-Болтай» освободили условно-досрочно

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении участника хакерской группировки «Шалтай-Болтай».
Обновлено в 06:34
Политика

США исключили размещение войск на Курилах

США не намерены разворачивать свои войска на южных Курильских островах в случаях, если Россия передаст их Японии.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Беспилотная Tesla сбила в Лас-Вегасе российского робота

Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

В управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
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