России предложили участвовать в июньской сессии ПАСЕСвободная Пресса вчера в 12:40

Профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил российской делегации принять участие в сессии в июне и направить необходимые для этого документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект резолюции.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.

Происшествия В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Происшествия В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.

Политика В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Общество Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Происшествия Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Армия и оружие Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.

Футбол Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.

Экономика Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Происшествия В США арестовали фигуранта расследования Мюллера Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.

Авто Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.

Космос Зафиксированы загадочные сигналы из космоса Астрономы начали фиксировать световые вспышки с 1932 года.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Происшествия В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.

Происшествия Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.