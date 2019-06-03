Политика

России предложили участвовать в июньской сессии ПАСЕСвободная Пресса вчера в 12:40

Профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил российской делегации принять участие в сессии в июне и направить необходимые для этого документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект резолюции.
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В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ

РБКвчера в 14:56

Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ

ФАНвчера в 12:38

Голландский депутат считает, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ на равных условиях

ТАССвчера в 14:29

Комитет ПАСЕ приглашает Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи

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Российская делегация сможет вернуться в ПАСЕ, обладая основными правами, которых была лишена с 14-го года

Эхо Москвывчера в 15:03

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

RT на русскомвчера в 12:38

Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии

РИА Новостивчера в 11:35
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Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли

Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.
Обновлено в 00:56
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Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:58
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Обновлено вчера в 17:33
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В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин

В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено вчера в 14:21
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

Российские военные испытали новую противоракету

Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В Кузбассе осужден водитель, виновный в ДТП с шестью жертвами

Обновлено в 00:13
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено вчера в 06:11
Футбол

Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон

По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

В США арестовали фигуранта расследования Мюллера

Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено вчера в 19:19
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено вчера в 05:23
Космос

Зафиксированы загадочные сигналы из космоса

Астрономы начали фиксировать световые вспышки с 1932 года.
Обновлено вчера в 07:17
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Кино

Сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 21:23
Общество

«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках

«Роскачество» провело исследование одного из наиболее востребованных и потребляемых в стране напитков — черного чая.
Обновлено в 01:00
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