Политика
России предложили участвовать в июньской сессии ПАСЕСвободная Пресса вчера в 12:40
Профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил российской делегации принять участие в сессии в июне и направить необходимые для этого документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект резолюции.
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Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли
Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:58
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин
В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Российские военные испытали новую противоракету
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки
В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено вчера в 11:03
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено вчера в 06:11
Футбол
Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон
По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено вчера в 19:19
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено вчера в 05:23
Космос
Зафиксированы загадочные сигналы из космоса
Астрономы начали фиксировать световые вспышки с 1932 года.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Кино
Сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 21:23
Общество
«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках
«Роскачество» провело исследование одного из наиболее востребованных и потребляемых в стране напитков — черного чая.
Обновлено в 01:00