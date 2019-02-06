Энергетика
России предложили реформировать ОПЕКLenta.ru 02:31
Если стороны придут к соглашению, то новый союз будет создан на три года, а принимаемые им решения не будут иметь юридической силы. Ранее Саудовская Аравия предлагала создать на месте ОПЕК новую организацию, в которой Россия имела бы статус полноправного члена.
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с чего всё началось
Как пишет газета The Wall Street Journal, с таким предложением Саудовская Аравия вместе с союзниками из числа арабских стран обратились к России, возглавляющей десятку стран-экспортеров, не входящих в картель.Московский Комсомолецвчера в 22:56
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Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд
Обновлено в 05:58
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Авто
Компания Volvo отзовет 167 тысяч автомобилей по всему миру
Шведская автомобильная компания Volvo объявила о начале отзыва более 167 тысяч автомобилей в различных странах мира.
Обновлено в 11:29
Авто
Российский дилер BMW отзывает почти 30 тыс. машин
Росстандарт сообщил об отзыве 28 тыс. 630 автомобилей BMW российским дилером ООО «БМВ Русланд трейдинг».
Обновлено в 11:45
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В МЧС опровергли сообщения о пожаре на НПЗ в Капотне
Обновлено в 11:13
Авто
Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором
Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.
Обновлено в 11:02
Авто
Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост
Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.
Обновлено в 11:00
Происшествия
На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat
Немецкий концерн Volkswagen провел официальную презентацию обновленного седана Volkswagen Passat и рестайлингового Volkswagen Passat Variant, ориентированные на европейским авторынок.
Обновлено в 07:36
Кино
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки» Вацлав Ворличек
Чешский режиссер и сценарист Вацлав Ворличек скончался на 89-м году жизни 6 февраля в Праге. Об этом сообщил портал «Пражский экспресс».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:25
Экономика
Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%
Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.
Обновлено в 08:15
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В Москве спасли застрявшую на льдине лису
В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам
Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
Обновлено в 06:08
Политика
Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента
Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.
Обновлено в 08:05
Происшествия
«Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу
Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
Обновлено в 11:18
Экономика
В России появятся три генетических центра мирового уровня
Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 11:33
Общество
Ульяновских школьников пытались накормить вафлями с червями
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в вафлях, которые предназначались для питания школьников, были обнаружены мучные черви.
Обновлено в 08:15
Авто
BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext
В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Гаджеты
Новые Emoji появятся в течении этого года
Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет
Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего режима до 13 лет строгого хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у различных российских банков, — всего 12 человек.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу
Обновлено в 10:47
Политика
Янукович обвинил лидеров ЕС в предательстве
Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что лидеры ЕС, подписавшие в качестве гарантов его соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса, обманули его во время событий 2014 года.
Обновлено в 09:13
Общество
В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников
Обновлено в 06:56