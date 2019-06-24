Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17Русская Планета 04:44

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Он потребовал выдвинуть РФ несколько требований. Об этом говорится в письме фонда, направленном в ПАСЕ.
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Как сообщило издание Telegraaf
 со ссылкой на текст письма фонда, самым главным требованием к России в этом вопросе является участие в международном расследовании обстоятельств крушения самолета над Донбассом.
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