России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17Русская Планета 04:44

с чего всё началось

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Он потребовал выдвинуть РФ несколько требований. Об этом говорится в письме фонда, направленном в ПАСЕ.

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

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