Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17Русская Планета 04:44
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Он потребовал выдвинуть РФ несколько требований. Об этом говорится в письме фонда, направленном в ПАСЕ.
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
Как сообщило издание Telegraaf со ссылкой на текст письма фонда, самым главным требованием к России в этом вопросе является участие в международном расследовании обстоятельств крушения самолета над Донбассом.Телеканал 360°02:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Демарш и сотрясание воздуха. В Совфеде отрегаировали на ультиматум фонда MH17
Национальная служба новостей02:59
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено вчера в 14:05
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика
ЦИК отказался регистрировать партию Саакашвили на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии "Рух новых сил" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на выборы в Верховную Раду.
Обновлено в 02:21
Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Футбол
Глушаков ищет новый клуб через Instagram
Обновлено в 07:20
Футбол
Сборная Аргентины обыграла Катар и вышла в плей-офф Кубка Америки
Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отпраздновал 32-й день рождения выходом в четвертьфинал Кубка Америки – 2019, который проходит на полях Бразилии.
Обновлено в 03:56
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Политика
Песков заявил о русофобской истерии в Грузии
Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия.
Обновлено в 07:20
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Канатоходцы прошли по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Американский канатоходец, рекордсмен книги Гиннесса Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Политика
Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России
По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
Обновлено в 06:06
Общество
Россияне стали больше ностальгировать о Советском Союзе
Согласно результатам исследования, россияне стали заметно чаще называть среди основных характеристик ушедшей страны положительные черты.
Обновлено в 04:38
Экономика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года на 4,8 миллиона человек — до 141,1 миллиона жителей.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США
Ранее стало известно, что 24 июня президент США Дональд Трамп объявит о новых санкциях против Ирана, которые станут ответом на сбитый беспилотник и атаку на два танкера в Оманском проливе.
Обновлено в 03:14
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Обновлено вчера в 14:27
Авто
В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11