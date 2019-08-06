Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.

с чего всё началось

Аналитики выявили снижение численности рабочей силы в России. Это значит, что число экономически активных граждан в стране достигало пика. Таким образом, экономический рост больше не может поддерживаться приходом на рынок труда незанятых граждан.

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