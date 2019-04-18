Экономика

России грозит блокировка платежей по картам из-за санкцийЮжный Федеральный 05:31

Из-за санкций Россия может стать «платежным изгоем». Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы. Международные санкции могут «ударить» по простым россиянам более очевидным методом.
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