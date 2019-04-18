Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картамИзвестия вчера в 18:12

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков. Причина — международные санкции, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке.

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

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