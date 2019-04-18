Экономика

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картамИзвестия вчера в 18:12

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков. Причина — международные санкции, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Санкции ударят по работе пластиковых карт россиян

Телеканал 360°03:46

НСПК и Центробанк оценили возможное влияние санкций на работу платежных систем

ФАН03:07

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

Известиявчера в 18:12

Клиенты трети российских банков могут столкнуться с блокировкой карт из-за санкций США

РЕН ТВвчера в 21:56

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:45

Картам клиентов трети российских банков грозят блокировки из-за санкций

VSE42 Новостивчера в 23:11

Центробанк предупредил об угрозе сбоев платежей по картам Visa и Mastercard из-за санкций

URA.Ruвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева

Обновлено в 05:49
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Политика

Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
Обновлено в 05:03
Политика

Россия прекратила экспорт нефти на Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Обновлено в 05:57
Политика

Медведев рассказал о россиянах, которые выживают

Во время отчета о работе правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что сегодня делают власти, чтобы побороть бедность в стране, передает Газета.ру.
Обновлено вчера в 06:13
Армия и оружие

ВМС США создают беспилотный флот для противостояния России

В период с 2020 по 2024 годы Соединённые Штаты намерены закупить 10 крупных беспилотных надводных кораблей и 9 подводных лодок, которые смогут выполнять как разведывательные, так и атакующие функции, сообщил NI контр-адмирал ВМС США Рэнди Крайтс.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Политика

Песков заявил, что планирует посмотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков признался в том, что планирует посмотреть теледебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а вот будет ли российский лидер Владимир Путин наблюдать за ходом дискуссии, пока неизвестно.
Обновлено в 05:31
Экономика

Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%

Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Экономика

В Смольном сообщили о новом скачке тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге

На 10% хотел увеличить стоимость своих услуг СПб ГУП «Водоканал», но был вынужден сократить этот скачок до 7,5% в связи с итогами независимой проверки, выявившей нецелевые траты предприятия.
Обновлено в 04:52
Политика

В Совфеде оценили требование КНДР заменить Помпео на переговорах

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT требование КНДР к США заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах о денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 05:10
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Космос

В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 03:17
Происшествия

Скворцова: Дмитрий Быков находится в стабильно тяжелом состоянии

Обновлено в 05:43
Экономика

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно

У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Экономика

В правительстве обсуждают введение нового экологического налога

Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Политика

Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 03:58
Единоборства

Бой Миллера и Джошуа отменен из-за проваленного допинг-теста

Обновлено вчера в 20:55
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Политика

Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире

Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг уровня свободы слова в странах мира.
Обновлено в 04:04
Общество

В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Экономика

Закон об ипотечных каникулах окончательно принят Госдумой

Госдума приняла в третьем закон об ипотечных каникулах, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:38
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу

По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Спорт

Туктамышева: меня не волнует моё прошлое

Обновлено в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное