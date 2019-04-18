Экономика
Россияне могут лишиться возможности платить по картам из-за санкцийРИА Оренбуржье 05:13
Клиенты почти трети российских банков могут столкнуться с трудностями при оплате покупок банковскими картами и онлайн-шоппинге. Такие риски из-за международных санкций прогнозируют в Центробанке и Национальной системе платежных карт.
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Россиян предупредили об угрозе блокировки банковских карт из-за санкций США
Московский Комсомолец06:45
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам — Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:45
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