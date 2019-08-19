Экономика

России дали «год-полтора» до кризисаLenta.ru 13:34

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем. К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, передает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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