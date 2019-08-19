Экономика
России дали «год-полтора» до кризисаLenta.ru 13:34
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем. К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, передает РИА Новости.
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Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено 17 августа в 11:08
Футбол
Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:03
Футбол
Маркизио: решение покинуть «Зенит» было правильным
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио считает, что сделал правильный выбор, покинув петербургский футбольный клуб "Зенит".
Обновлено в 17:21
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Политика
Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit
Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба главы правительства Великобритании, об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в письме председателю Евросовета Дональду Туску.
Обновлено в 16:15
Футбол
«Фиорентина» заинтересована в Маммане
Обновлено в 17:13
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
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Наука
Медики пересадят человеку сердце свиньи уже через три года
Обновлено в 13:05
Здоровье
Ортопедия не поможет. Развенчиваем мифы о сколиозе
Согласно статистике, около 10-12% школьников имеют искривление позвоночника. Однако истинная частота встречаемости сколиоза — около 95%.
Обновлено в 17:09
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
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Авто
Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей
Российский бренд представительских автомобилей Aurus совсем скоро приступит к официальным продажам двух моделей – седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
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Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Кино
Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding
Обновлено в 16:00
Политика
В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено в 08:19
Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11