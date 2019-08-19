Экономика

России дали «год-полтора» до кризисаLenta.ru 13:34

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем. К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Эксперты ВШЭ рассказали, когда в России можно будет ждать нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
РИА Новости07:58

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России дали «год-полтора» до кризиса

Lenta.ru13:34

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Эксперты ВШЭ предсказали сроки нового кризиса в России

БИЗНЕС Online08:20

Эксперты ВШЭ назвали возможные сроки нового кризиса в России

Forbes09:25

Спрогнозированы сроки нового кризиса в России

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ТАСС08:20

Эксперты ВШЭ рассказали, когда в России можно будет ждать нового кризиса

РИА Новости07:58
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Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
Игры

Sony купила разработчиков «Человека-паука»

Обновлено в 15:12
Футбол

«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после победы над ЦСКА

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»

Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Политика

Зеленский уволил главу Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:56
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено в 15:34
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус

В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.
Обновлено в 13:44
Происшествия

«Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам севшего в поле A321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплаты компенсаций пассажирам авиалайнера A321, совершившего 15 августа жесткую посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский.
Обновлено в 07:44
Общество

В Instagram произошел массовый сбой

Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Испании погиб турист с ребенком

Тело туриста нашли только через полтора часа после его пропажи. Известно, что супруги с сыном приехали на курорт из Франции.
Обновлено в 15:12
Экономика

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за I полугодие упала на 36%

Чистая прибыль "Алросы" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась с января по июнь 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 36%, до 37,5 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 04:56
Экономика

Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева

Обновлено в 16:32
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Космос

Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным

Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Финансы

Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля

На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.
Обновлено в 12:24
Наука

Ученые США придумали, как членам семьи избежать борьбы за Wi-Fi

Издание отмечает, что, таким образом, членам семьи больше не нужно будет ссориться по поводу того, кто из них будет смотреть видео по Wi-Fi в HD-формате.
Обновлено в 06:25
Футбол

У Сарри диагностирована пневмония

У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Обновлено в 14:21
Футбол

«Барселона» хочет арендовать Неймара у ПСЖ с правом выкупа

Обновлено в 15:10
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Кино

Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding

Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Супруг Нюши показал фото сыновей от первого брака

Супруг певицы Нюши показал подросших сыновей от первого брака с хореографом.
Обновлено в 13:39
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BMW M2 CS дебютирует в сентябре на автосалоне в Лос-Анджелесе

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоится официальная премьера BMW M2 CS.
Обновлено в 07:01
Экономика

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
Обновлено в 12:01
Космос

Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
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