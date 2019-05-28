Экономика
Дивидендная доходность акций ТМК составит 4,3%Finam.Ru 03:55
Озвученные ТМК объемы выплат могут дать доходность в 4,3%. В целом, дивидендная политика компании предполагает выплаты дивидендов на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО. В тоже время, менеджмент компании заявил, что после закрытия сделки по продаже IPSCO ТМК может пересмотреть дивидендную политику.
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Колымская компания «Сусуманзолото» выплатит более 297 млн рублей дивидентов за 2018 год
MagadanMedia.ru26 мая в 17:59
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