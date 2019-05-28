Экономика

Дивидендная доходность акций ТМК составит 4,3%Finam.Ru 03:55

Озвученные ТМК объемы выплат могут дать доходность в 4,3%. В целом, дивидендная политика компании предполагает выплаты дивидендов на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО. В тоже время, менеджмент компании заявил, что после закрытия сделки по продаже IPSCO ТМК может пересмотреть дивидендную политику.
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«Авикор-авиационный завод» изменил свой устав и готовится к господдержке

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В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
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В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу.
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Происшествия

В Томске взяли под стражу «вора в законе»

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В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Здоровье

Эксперты составили список самых бесполезных советов врачей

Первое место занимает всем известный совет не мочить манту.
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Общество

В России госучреждениям запретили закупать импортные вина

Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
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В качестве футболиста Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.
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Общество

В Екатеринбурге издательский дом обязали заплатить 10 тыс. рублей за фото памятника

Суд частично удовлетворил иск Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) к издательскому дому из-за использования фото памятника Татищеву и Де Геннину, пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Хоккей

Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
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Собаку спасли от жутких ожогов, пересадив ей кожу рыбы

Обновлено вчера в 13:16
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Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
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Труп новорожденного нашли в парке Политехнического университета

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», мертвого мальчика нашли 27 мая около 21:15 на территории парка Политехнического университета, в сотне метров от входа с Гжатской улице.
Обновлено в 01:36
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Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено 26 мая в 11:09
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В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле

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Культура

Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет.
Обновлено в 02:06
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
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Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

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Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
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Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
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Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
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В Австрии парламент вынес вотум недоверия канцлеру

Позже Штрахе ушел в отставку, а Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные выборы в парламент, на посты ушедших министров от Австрийской партии свободы он назначил представителей своей партии, именно это вызвало недовольство оппозиции.
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«Амкар» исключили из состава РФС

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Приложение YouTube Gaming закроется в конце мая

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