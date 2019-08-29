Экономика
Финмаркет«Россети» увеличили прибыль по МСФО в 1-м полугодии на 15%
Чистый долг компании без учета обязательств по аренде на полугодия составлял 402,9 млрд руб. против 432,2 млрд руб. по состоянию на конец прошлого года, отмечается в презентации для инвесторов.
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Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Происшествия
Американка не заметила, как угнали машину, в которой она спала
Пожилая жительница американского штата Нью-Джерси уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали, сообщает местный телеканал WPVI.
РИА Новости 19:44
Происшествия
Российского туриста насмерть сбил автобус в Болгарии
В Болгарии 82-летний турист из России погиб под колесами автобуса.
Национальная служба новостей 13:11
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Самолет с освобожденными украинцами рано утром должен прилететь в Киев
О россиянах, переданных в рамках обмена, пока не сообщалось.
Эхо Москвы 22:03
Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь 13:01
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Кино
Актер Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета
Кадр из фильма "Море соблазна" Голливудский актер Мэттью Макконахи официально стал профессором Техасского университета в Остине.
Playboyrussia.com 04:37
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Кино
Российские телезрители назвали любимые отечественные фильмы
Телепрограмма 11:09
Футбол
«Рома» согласовала переход Смоллинга
Римская «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Чемпионат 05:18
Политика
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Политика
Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском
Депутат украинской Рады Антон Киссе во время заседания парламента не смог выступить на родном языке, что позабавило его коллег.
Газета.Ru 21:58
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась феноменом похудения
Фото: Анастасия Волочоква до и после похудения Балерину возмутило до глубины души, что все только и говорят о том, что она постройнела.
Bimru.ru 12:42
Кино
Умер известный актер Александр Числов
Вечерний курьер 05:54
Политика
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета 21:34
Происшествия
В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе
Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие
Заметки на полях: о чем писали газеты в СССР накануне Второй мировой
«Известия» выяснили, чем жила страна накануне Второй мировой и в первые дни после ее начала.
Известия 17:02
Происшествия
В деле о покушении на Рудникова появился второй обвиняемый
Фото — "Новый Калининград" В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.
Новый Калининград.Ru 13:04
Общество
Мутко проверил ремонт школ к 1 сентября в Приангарье
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), который участвовал в обстреле мирных граждан Донецка, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Газета.Ru 06:18