Экономика
Финмаркет«Россети» увеличили прибыль по МСФО в 1-м полугодии на 15%
Чистый долг компании без учета обязательств по аренде на полугодия составлял 402,9 млрд руб. против 432,2 млрд руб. по состоянию на конец прошлого года, отмечается в презентации для инвесторов.
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Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 02:32
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады
Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.
Lenta.ru 10:24
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Медведев назначил нового главу фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, который ранее возглавлял управление президента по приграничному сотрудничеству.
Rambler News Service 10:59
Футбол
«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в молодежном первенстве
В матче 8-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Динамо» в Самаре разгромило местные «Крылья Советов» — 3:0.
Sport24.ru 09:02
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Наука
Маск назвал главную проблему для человечества
News.ru 08:37
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Политика
Вице-спикером Рады избрали депутата от «Батькивщины» Елену Кондратюк
Депутат от фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк избрана вице-спикером Верховной рады нового созыва — это решение поддержали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 10:10
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице
Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
Российская газета 01:44
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Авто
Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Американская компания Aptera, которая обанкротилась в 2011 году и недавно возродилась с прежними создателями, представила новый вариант своего трёхколёсника — с двухместным каплевидным кузовом и новой электрической силовой установкой с огромным запасом хода.
Журнал Авто.ру 10:52
Политика
Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине
Ранее издание Politico сообщило, что Трамп попросил свою команду пересмотреть военную помощь Киеву, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США.
Говорит Москва 10:45
Экономика
Криптовалюту в Португалии освободили от всех налогов
Власти Португалии официально объявили о том, что биткоин и другие криптовалюты не подлежат налогообложению. Об этом сообщает Cointelegraph.
Crypto-news 09:15
Происшествия
Яшин получил пятый административный арест подряд
Интерфакс 09:55
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Футбол
«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару
По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
Спорт-Экспресс вчера в 18:45
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Авто
Volkswagen намекнул на Arteon в кузове универсал
Обычно термином Shooting brake обозначают универсалы с покатой линией крыши, поэтому не исключено, что речь идёт о новой модификации лифтбека Arteon.
Журнал Авто.ру 08:05
Финансы
Минфин в сентябре планирует выпустить ОФЗ для населения
Минфин России в сентябре рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
РИА Новости 27 августа в 08:34
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13