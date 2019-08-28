Экономика
Финмаркет«Россети» увеличили прибыль по МСФО в 1-м полугодии на 15%
Чистый долг компании без учета обязательств по аренде на полугодия составлял 402,9 млрд руб. против 432,2 млрд руб. по состоянию на конец прошлого года, отмечается в презентации для инвесторов.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
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В деле о покушении на Рудникова появился второй обвиняемый
В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.
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Зеленский внес кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министр Украины.
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Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма»
Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма".
Московский Комсомолец 10:21
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
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Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
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Боттас останется в «Мерседесе» на следующий сезон
Соглашение рассчитано на следующий сезон. Ранее сообщалось, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» может быть Эстебан Окон.
Спорт-Экспресс 06:15
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Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
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В партии Зеленского объяснили назначение старых министров
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что назначение министров из старого правительства необходимо для переходного периода.
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Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Ведомости 12:45
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Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Происшествия
В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку
Полиция начала поиски пропавшей девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 11:33
Наука
Первый препарат от заикания успешно испытали на людях
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде представили результаты первого клинического исследования по тестированию препарата экопипам (Ecopipam) среди пациентов с заиканием различной степени тяжести.
Хайтек+ 08:42
Здоровье
Маму и родившегося в Турции малыша не могут вернуть в Челябинск
Начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Людмила Подлубная рассказала, что представители ведомства сразу, как узнали об этом инциденте, направили запрос в консульство Турции, чтобы получить информацию, в какой клинике ребенок, в каком он состоянии, как чувствует себя мама.
Челябинск Сегодня 08:11
Экономика
ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов
ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС 10:06
Политика
Верховная рада выбрала нового главу МИД Украины
Верховная рада Украины утвердила на должность министра иностранных дел страны Вадима Пристайко.
News.ru 12:24
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Авто
Mazda отзывает кроссоверы Mazda CX-5 в России
Бесплатному ремонту в сервисных центрах Mazda подлежат 92 автомобиля Mazda CX-5, реализованные с декабря 2014 года по январь 2016 года.
Автоновости дня 06:09
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В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
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РИА Новости 05:31
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
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Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41