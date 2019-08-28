Экономика

ФинмаркетФинмаркет«Россети» увеличили прибыль по МСФО в 1-м полугодии на 15%

Чистый долг компании без учета обязательств по аренде на полугодия составлял 402,9 млрд руб. против 432,2 млрд руб. по состоянию на конец прошлого года, отмечается в презентации для инвесторов.
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