Экономика
Финмаркет«Россети» увеличили прибыль по МСФО в 1-м полугодии на 15%
Чистый долг компании без учета обязательств по аренде на полугодия составлял 402,9 млрд руб. против 432,2 млрд руб. по состоянию на конец прошлого года, отмечается в презентации для инвесторов.
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Амурский судозавод в I полугодии увеличил убыток по МСФО в 4,3 раза на фоне недозагрузки
Интерфакс - Россиявчера в 03:02
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Политика
Бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях оснастят видеорегистраторами
"Есть определенные особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий, поэтому к этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно", - сказал глава Рогсвардии.
ТАСС 02:54
Политика
Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.
RT на русском 00:48
Политика
Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
Российская газета 01:53
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Теннис
Кирьос вышел в третий круг US Open, где сыграет с Рублёвым
За выход в четвёртый круг соревнований Кирьос поспорит с россиянином Андреем Рублёвым.
Чемпионат 01:06
Экономика
В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Футбол
Дешам – о травме Мбаппе: «Килиан сможет перезарядить свои батарейки»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал потерю форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед двумя матчами отбора к Евро-2020.
Бомбардир.ру 00:21
Политика
США ввели санкции против ливанского банка
Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
RT на русском вчера в 15:25
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 28 августа в 10:40
Политика
Трамп заморозил военную помощь Украине
По поручению Дональда Трампа начата проверка использования Украиной американской военной помощи в интересах США.
ИА REX вчера в 12:45
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Шоу-бизнес
Певица Пелагея в мини-платье показала поклонникам стройную фигуру
Похудевшая Пелагея показала поклонникам свою стройную фигуру в мини-платье. Певица разметила снимок в Instagram.
OAnews вчера в 13:55
Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета вчера в 08:31
Волейбол
Евгения Старцева: «Рано говорить, какие мы классные. Это еще не плей-офф»
Связующая сборной России Евгения Старцева попросила не переоценивать результат команды, которая вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, а также оценила результат игры против Словакии (3:0). — Тьфу-тьфу, вот что хочется сказать, — улыбнулась в микст-зоне Евгения Старцева.
Спорт-Экспресс вчера в 11:38
Здоровье
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости вчера в 10:41
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Авто
Представлен электрокроссовер Aion LX с запасом хода 650 км
Гарантированный производителем запас хода - 520 км. Топовый кросс имеет полный привод и оснащается двумя электромоторами с совокупной отдачей 408 л.с. Такой паркетник сможет проехать до 650 км без подзарядки.
Новые автомобили вчера в 22:25
Происшествия
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:08
Авто
Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe вчера в 08:26