Чистый долг компании без учета обязательств по аренде на полугодия составлял 402,9 млрд руб. против 432,2 млрд руб. по состоянию на конец прошлого года, отмечается в презентации для инвесторов.

«Россети» увеличили прибыль по МСФО в 1-м полугодии на 15%

Политика Бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях оснастят видеорегистраторами "Есть определенные особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий, поэтому к этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно", - сказал глава Рогсвардии.

Политика Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.

Политика Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.

Общество В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Футбол Дешам – о травме Мбаппе: «Килиан сможет перезарядить свои батарейки» Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал потерю форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед двумя матчами отбора к Евро-2020.

Политика США ввели санкции против ливанского банка Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.

Общество С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.

Политика Трамп заморозил военную помощь Украине По поручению Дональда Трампа начата проверка использования Украиной американской военной помощи в интересах США.

Общество Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.

Политика Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.

Шоу-бизнес Певица Пелагея в мини-платье показала поклонникам стройную фигуру Похудевшая Пелагея показала поклонникам свою стройную фигуру в мини-платье. Певица разметила снимок в Instagram.

Волейбол Евгения Старцева: «Рано говорить, какие мы классные. Это еще не плей-офф» Связующая сборной России Евгения Старцева попросила не переоценивать результат команды, которая вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, а также оценила результат игры против Словакии (3:0). — Тьфу-тьфу, вот что хочется сказать, — улыбнулась в микст-зоне Евгения Старцева.

Здоровье В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Наука Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Авто Представлен электрокроссовер Aion LX с запасом хода 650 км Гарантированный производителем запас хода - 520 км. Топовый кросс имеет полный привод и оснащается двумя электромоторами с совокупной отдачей 408 л.с. Такой паркетник сможет проехать до 650 км без подзарядки.

Происшествия Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".