Экономика

«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 разаРеальное время 01:24

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для прямых потребителей магистральных сетей (то есть крупных предприятий). Участники рынка считают, что предложение идет вразрез с отказом от "последней мили".
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«Россети» предложили увеличить тарифы ФСК в 4 раза. Что будет с акциями

РБК08:10

«Россети» предлагают повысить тарифы для прямых потребителей в четыре раза за три года

Эхо Москвывчера в 22:21

«Россети» предлагают повысить тарифы для промышленности - нейтрально для акций

Finam.Ru06:40

Как снять энергоудавку с промышленности

Независимая газета05:01

«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 раза

Реальное время01:24

Как отразятся на потребителях реформы электросетевой отрасли

Московский Комсомолец06:48

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Коммерсантъвчера в 18:31
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Экономика

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика

Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
Обновлено в 08:35
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Общество

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Хоккей

«Трактор» лишил местных депутатов VIP-ложи на домашней арене

VIP-ложа на ледовой арене «Трактор», где ранее смотрели матчи челябинской команды депутаты местной гордумы, была продана на весь сезон бизнесмену Валерию Бондаренко.
Обновлено в 05:59
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который сегодня проходит в Сочи, завоевал фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика

СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте

Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Политика

Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Авто

Tesla запустила продажи автомобилей Tesla Model 3 с пробегом

На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Футбол

Алексеев стал главным тренером «Енисея»

«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду.
Обновлено в 01:11
Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Наука

Определять рак предложили с помощью наносенсоров крови

Исследователи из университета Сапиенца и Тегеранского медицинского университета создали наносенсоры рака.
Обновлено в 08:17
Происшествия

МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь

В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 07:24
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Авто

Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

Обновлено в 07:39
Технологии

Звезда «Разрушителей легенд» создал летающий костюм Железного человека

Известный своими «безумными» экспериментами телеведущий и инженер Адам Сэвидж создал летающий костюм Железного человека.
Обновлено вчера в 06:20
Теннис

Калинская не смогла пройти квалификацию на турнире в Бирмингеме

Российская теннисистка Анна Калинская потерпела неудачу в финале квалификации турнира в Бирмингеме, где ей противостояла Виктория Томова из Болгарии.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Космос

Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
Происшествия

Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию

Обновлено в 06:04
Авто

Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США

Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
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ФСК ЕЭС
Российская компания
Российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России. В этом виде деятельности компания является субъектом естественной монополии. Объекты электросетевого хозяйства компании расположены в 77 регионах общей площадью 15,1 млн кв. км. В зоне ответственности ФСК находятся 142 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 944 подстанции общей мощностью более 345 гигаватт. Половина совокупного энергопотребления России обеспечивается за счёт электроэнергии, передаваемой по сетям ПАО «ФСК ЕЭС».
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