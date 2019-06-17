Экономика
«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 разаРеальное время 01:24
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для прямых потребителей магистральных сетей (то есть крупных предприятий). Участники рынка считают, что предложение идет вразрез с отказом от "последней мили".
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«Россети» предлагают повысить тарифы для прямых потребителей в четыре раза за три года
Эхо Москвывчера в 22:21
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Политика
Россия и Китай могут продлить срок безвизовых групповых турпоездок
В настоящее время, в соответствии с соглашением между РФ и КНР от 29 февраля 2000 года, срок безвизовых поездок для российских и китайских тургрупп составляет 15 дней.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России
Авиация и противовоздушная оборона юга страны будут участвовать в пятидневных учениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок
Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 05:21
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45
Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие
Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Суд не признал действия Рудникова и Дацышина вымогательством
Суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как самоуправство, а не вымогательство.
Обновлено в 05:36
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»
Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 02:51
Здоровье
В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ
У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Сын Евгении Феофилактовой начал худеть
Недавно экс-участник «ДОМа-2» Антон Гусев публично назвал сына «жиробасом», что возмутило многих пользователей Сети.
Обновлено в 03:00
Кино
Дэниел Крэйг занимается силовыми тренировками с гипсом на ноге
Английский актер Дэниел Крэйг, получивший травму на съемочной площадке, приступил к тренировкам, чтобы не терять форму.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте
Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
РФ может ответить на усиление военного присутствия США в Польше
Член Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил о том, что РФ может пойти на контрмеры в случае, если США усилит военное присутствие в Польше.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В интернете появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В интернете распространили видео противостояния 2-х танков советского производства в Ливии.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Пассажиру метро вернули забытый пакет с деньгами
Полицейские вернули пассажиру метро забытый пакет с деньгами.
Обновлено в 05:27
Политика
Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ
В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Общество
Жители села на Урале начали отстраивать разрушенную церковь XIX века. Без проекта, сметы и инвестора
Спасо-Вознесенский храм основан в 1802 году на берегу реки Ница в селе Голубковском.
Обновлено в 05:15
Футбол
Алексеев стал главным тренером «Енисея»
«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду.
Обновлено в 01:11
Экономика
Биткоин установил годовой рекорд
Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Казахстане при взрыве газа пострадали семь человек
Обновлено в 04:49
Происшествия
Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа
Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 05:26