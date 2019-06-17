Экономика

«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 разаРеальное время 01:24

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для прямых потребителей магистральных сетей (то есть крупных предприятий). Участники рынка считают, что предложение идет вразрез с отказом от "последней мили".
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Как снять энергоудавку с промышленности

Независимая газета05:01

«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 раза

Реальное время01:24

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Коммерсантъвчера в 18:31

«Россети» предлагают повысить тарифы для прямых потребителей в четыре раза за три года

Эхо Москвывчера в 22:21
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Политика

Россия и Китай могут продлить срок безвизовых групповых турпоездок

В настоящее время, в соответствии с соглашением между РФ и КНР от 29 февраля 2000 года, срок безвизовых поездок для российских и китайских тургрупп составляет 15 дней.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России

Авиация и противовоздушная оборона юга страны будут участвовать в пятидневных учениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок

Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 05:21
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Происшествия

Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие

Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Суд не признал действия Рудникова и Дацышина вымогательством

Суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как самоуправство, а не вымогательство.
Обновлено в 05:36
Политика

В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке

В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»

Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.
Обновлено вчера в 15:00
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 02:51
Здоровье

В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ

У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Сын Евгении Феофилактовой начал худеть

Недавно экс-участник «ДОМа-2» Антон Гусев публично назвал сына «жиробасом», что возмутило многих пользователей Сети.
Обновлено в 03:00
Кино

Дэниел Крэйг занимается силовыми тренировками с гипсом на ноге

Английский актер Дэниел Крэйг, получивший травму на съемочной площадке, приступил к тренировкам, чтобы не терять форму.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика

СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте

Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

РФ может ответить на усиление военного присутствия США в Польше

Член Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил о том, что РФ может пойти на контрмеры в случае, если США усилит военное присутствие в Польше.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В интернете появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В интернете распространили видео противостояния 2-х танков советского производства в Ливии.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Пассажиру метро вернули забытый пакет с деньгами

Полицейские вернули пассажиру метро забытый пакет с деньгами.
Обновлено в 05:27
Политика

Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ

В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Общество

Жители села на Урале начали отстраивать разрушенную церковь XIX века. Без проекта, сметы и инвестора

Спасо-Вознесенский храм основан в 1802 году на берегу реки Ница в селе Голубковском.
Обновлено в 05:15
Футбол

Алексеев стал главным тренером «Енисея»

«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду.
Обновлено в 01:11
Экономика

Биткоин установил годовой рекорд

Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Казахстане при взрыве газа пострадали семь человек

Обновлено в 04:49
Происшествия

Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа

Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 05:26
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Российская компания
Российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России. В этом виде деятельности компания является субъектом естественной монополии. Объекты электросетевого хозяйства компании расположены в 77 регионах общей площадью 15,1 млн кв. км. В зоне ответственности ФСК находятся 142 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 944 подстанции общей мощностью более 345 гигаватт. Половина совокупного энергопотребления России обеспечивается за счёт электроэнергии, передаваемой по сетям ПАО «ФСК ЕЭС».
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