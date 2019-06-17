«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 разаРеальное время 01:24

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству увеличить тарифы в 4 раза для прямых потребителей магистральных сетей (то есть крупных предприятий). Участники рынка считают, что предложение идет вразрез с отказом от "последней мили".

«Россети» требуют увеличить тарифы для промышленности в 4 раза

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