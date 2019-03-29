«МРСК Сибири» возглавил Павел АкилинФедералПресс 04:36

Исполняющим обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») назначен Павел Акилин. Его предшественник на этой руководящей должности, Виталий Иванов, «МРСК Северного Кавказа».

Происшествия Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.

Авто Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.

Происшествия Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Гаджеты Хромбук Google Atlas засветился на видео Увы, рассмотреть устройство едва ли возможно, но трейлер фильма «Трансформеры 4» разрешением 4К хромбук воспроизводит без каких бы то ни было проблем, поэтому можно рассчитывать на хорошую аппаратную платформу.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Экономика Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения» Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».

Политика Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17 Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.

Общество Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Политика Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.

Здоровье Ученые назвали продукты, которые провоцируют инфаркт Отмечается, что ограничить потребление продуктов из данного списка, чтобы не заполучить проблемы со здоровьем, кардиологи рекомендует вообще всем, а не только людям имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Общество Губернатор Колымы запретил отстреливать северных оленей Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу во время визита в Северо-Эвенский округ региона заявил о запрете отстрела дикого оленя, сообщает правительство Колымы.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.