«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»Коммерсантъ Новосибирск 02:48

Павел Акилин сменил на посту главы ПАО «МРСК Сибири» Виталия Иванова, который теперь возглавляет МРСК Северного Кавказа. По словам руководителя «Россетей» Павла Ливинского, от Акилина ожидают сохранения уже имеющихся высоких темпов развития сибирского сетевого комплекса.

с чего всё началось

Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен руководителем компании, говорится в релизе структуры «Россетей». Господин Акилин сменил на этом посту Виталия Иванова, который теперь руководит «МРСК Северного Кавказа».

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