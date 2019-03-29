Экономика
«Россети» рассказали о кадровых перестановкахИзвестия 07:27
Виталий Иванов, ранее возглавлявший МРСК Сибири, перешел на аналогичную должность в МРСК Северного Кавказа. На этом посту он сменил Юрия Зайцева, который перешел на работу в исполнительный аппарат компании «Россети».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Авто
Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»
Обновлено в 06:54
Культура
Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Экономика
Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
Обновлено в 06:20
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03
Технологии
Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность
Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Москве задержали избивавшую детей няню
Обновлено в 08:14
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Общество
Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях
Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.
Обновлено в 07:06
Спорт
Роднина связала провал мужского фигурного катания в России с Плющенко
Советская фигуристка Ирина Роднина подвела итоги чемпионата мира 2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме, объяснив неудачное выступление российских спортсменов тем, что долгие годы спортивный мир проявлял особый интерес к Евгению Плющенко, «осаживая» других спортсменов.
Обновлено в 08:22
Политика
Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ
Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Южнокорейская разведка сообщила о ходе работ на космодроме в КНДР
КНДР практически полностью завершила работы по восстановлению стартовой площадки на космодроме Сохэ (Тончхан-ни), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Алеппо
Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Футбол
Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб
Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено в 05:17
Общество
Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву по поводу его сына
Певица и телеведущая Ольга Орлова стала очередным гостем передачи «Секрет на миллион».
Обновлено в 07:59
Политика
Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Экономика
С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары
Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Игры
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первый постер игры
Обновлено вчера в 14:28
Авто
Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах
Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.
Обновлено в 05:53