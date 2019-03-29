Экономика

«Россети» рассказали о кадровых перестановкахИзвестия 07:27

Виталий Иванов, ранее возглавлявший МРСК Сибири, перешел на аналогичную должность в МРСК Северного Кавказа. На этом посту он сменил Юрия Зайцева, который перешел на работу в исполнительный аппарат компании «Россети».
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Главой входящей в структуру «Россетей» МРСК Сибири назначен Павел Акилин

Газета.Ru01:48

«Россети» тиражируют опыт успешных регионов

Комсомольская правда05:55

Уходя, Виталий Иванов выступил с обращением к коллективу МРСК Сибири

ИА Хакасия02:49

МРСК Северного Кавказа возглавил Виталий Иванов

Rambler News Service01:49

«Россети» рассказали о кадровых перестановках

Известия07:27

Виталий Иванов назначен генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» (входит в группу компаний «Россети»)

НИА-Красноярск02:12

В МРСК Сибири сменился генеральный директор

Байкал-Daily02:09
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Авто

Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»

Обновлено в 06:54
Культура

Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Экономика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Экономика

Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
Обновлено в 06:20
Политика

120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия

Обновлено в 06:03
Технологии

Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность

Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Москве задержали избивавшую детей няню

Обновлено в 08:14
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Общество

Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях

Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.
Обновлено в 07:06
Спорт

Роднина связала провал мужского фигурного катания в России с Плющенко

Советская фигуристка Ирина Роднина подвела итоги чемпионата мира 2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме, объяснив неудачное выступление российских спортсменов тем, что долгие годы спортивный мир проявлял особый интерес к Евгению Плющенко, «осаживая» других спортсменов.
Обновлено в 08:22
Политика

Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ

Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Южнокорейская разведка сообщила о ходе работ на космодроме в КНДР

КНДР практически полностью завершила работы по восстановлению стартовой площадки на космодроме Сохэ (Тончхан-ни), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Футбол

Болельщики ФК «Анжи» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

Обновлено в 07:20
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Наука

Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров

Обновлено в 05:17
Общество

Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву по поводу его сына

Певица и телеведущая Ольга Орлова стала очередным гостем передачи «Секрет на миллион».
Обновлено в 07:59
Политика

Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Мужчина сорвался с обрыва Большого каньона при попытке сделать селфи

Обновлено в 07:15
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Экономика

С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары

Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Игры

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первый постер игры

Обновлено вчера в 14:28
Авто

Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах

Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.
Обновлено в 05:53
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