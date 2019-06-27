Экономика
«Россети» примут новую стратегию развития до конца годаFinam.Ru 04:49
До конца 2019 года совет директоров "Россетей" примет стратегию развития до 2035 года. Об этом в ходе годового общего собрания акционеров компании сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новая стратегия развития «Россетей» до 2035 года будет утверждена до 2020 года
Будущее России. Национальные проекты05:00
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Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Матч ТВ» увеличил цену на подписку
Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» заявил о росте цен на трансляции и подписки.
Обновлено в 07:13
Политика
Партия Зеленского выступила против демарша Украины в ПАСЕ
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает выход украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на восстановление полномочий России в ПАСЕ.
Обновлено в 06:10
Интернет
Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение
Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Японии столкнулись минный тральщик ВМС и сухогруз
Инцидент случился во Внутреннем японском море неподалеку от порта Ономити Минный тральщик ВМС Японии "Нотодзима" столкнулся с японским сухогрузом, сообщает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Космос
Корвет «Гремящий» завершил первый этап заводских испытаний
Корвет «Гремящий» успешно завершил первый этап заводских испытаний.
Обновлено в 07:18
Экономика
Госдума приняла поправки в федеральный бюджет-2019
Закон об изменении федерального бюджета на текущий, 2019 год, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.
Обновлено в 05:30
Транспорт
За грязные номера начнут лишать водительских прав
Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.
Обновлено 25 июня в 22:24
Общество
Выпускница из Читы стала «Красой России-2019»
Читинская выпускница Анна Бакшеева стала обладательницей титула «Краса России-2019».
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Тренер ФК «Ростов» высказал недовольство после победы над «Спартаком»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не всем доволен после победы над «Спартаком», говорится на сайте ростовской команды.
Обновлено в 01:44
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Политика
В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Видео крушения Ан-24 в Бурятии появилось в Сети
В Сети появилось видео, на котором показано возгорание самолета Ан-24, совершившего экстренную посадку в Бурятии в четверг.
Обновлено в 00:11
Авто
40% праворульных японских авто в России приходится на Сибирь
Обновлено в 06:02
Кино
Скончался актер из сериала «Альф» Макс Райт
Обновлено в 03:57
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Кино
Звезды «Игры престолов» пришли в ужас от себя в первом сезоне
Финальный сезон «Игры престолов» выходил на канале HBO с 14 апреля по 20 мая.
Обновлено в 05:35
Политика
Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером
Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Политика
Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября
Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
Обновлено в 07:15
Экономика
Банк «Уралсиб»: цена акций VEON может подрасти на 19%
Аналитики банка «Уралсиб» рекомендуют инвесторам покупать акции VEON, ожидая их роста на 19%.
Обновлено в 05:27
Общество
Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю
Обновлено в 05:34
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04