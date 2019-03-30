«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 годаТАСС вчера в 10:32

Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.

«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года

Политика На Украине начались президентские выборы На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.

Единоборства Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.

Политика Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.

Политика Порошенко проголосовал на выборах на Украине Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".

Экономика Промышленный PMI КНР в марте ускорился до 50,5 пункта Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем и превысил психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.

Шоу-бизнес Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок 30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.

Шоу-бизнес Ольга Бузова откровенно поцеловала Лешу Свика на концерте в Подольске Ольга Бузова озадачила поклонников откровенным поцелуем с Лешей Свиком на концерте в Подольске.

Политика В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.

Происшествия В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.

Происшествия В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД "Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Происшествия Во Франции мужчина «заминировал» вокзал, чтобы успеть на поезд Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Франции, который, чтобы не опоздать на поезд, сообщил о якобы заложенной бомбе у вокзала города Ренн.

Футбол Нобоа: Победили благодаря речи Семака в перерыве На нашей игре во втором тайме сказалась речь тренера в перерыве.

Экономика В России решили изменить правила начисления зарплат В России решили внести изменения в правила начисления заработных плат работающим гражданам, разрешив выбирать финансовую организацию самостоятельно.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.