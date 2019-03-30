Экономика

«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 годаТАСС вчера в 10:32

Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.
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«Россети» перераспределят нагрузку между эффективными и неэффективными потребителями

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«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года

ТАССвчера в 10:32

«Россети» планируют ввести плату за резерв мощности с 2020 года

Красная веснавчера в 12:24

«Россети» готовы ввести плату за резерв мощности

Правда УрФО10:08
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В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
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Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
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"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
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Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
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Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Франции, который, чтобы не опоздать на поезд, сообщил о якобы заложенной бомбе у вокзала города Ренн.
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На нашей игре во втором тайме сказалась речь тренера в перерыве.
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Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
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Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
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В фильме о легендарном советском вратаре брянец сыграл роль генерала.
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