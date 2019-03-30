Экономика
«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 годаТАСС вчера в 10:32
Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.
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«Россети» перераспределят нагрузку между эффективными и неэффективными потребителями
Известиявчера в 13:06
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