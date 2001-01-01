Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре разаКоммерсантъ 18:31

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Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
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«Россети» предлагают повысить тарифы для прямых потребителей в четыре раза за три года

Эхо Москвы22:21

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Коммерсантъ18:31
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