Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре разаКоммерсантъ 18:31
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:42, Вашингтон
Политика
Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами
Стать гражданами России по упрощенной процедуре могут украинцы, которые с рождения проживали на территории Севастополя и Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.
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Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский «Енисей» объявил о назначении Александра Алексеева на пост главного тренера команды. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Спорт
Сергей Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Выступающий в нейтральном статусе российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в марокканском Рабате в беге на 100 метров с барьерами.
Обновлено в 15:55
Экономика
Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах
Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
Обновлено в 20:15
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено в 21:33
Общество
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона
Паромная переправа между Сахалином и материком закрыта из-за циклона, пришедшего на остров в выходные, сообщили РИА Новости в понедельник в Сахалинском морском пароходстве.
Обновлено в 21:42
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Обновлено в 10:40
Единоборства
Дмитрий Кудряшов проиграл досрочно Илунге Макабу
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Авто
BMW отзывает более 5 тысяч автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает автомобили моделей M2 Competition, M4 Coupe или M4 Convertible.
Обновлено в 07:58
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Общество
Небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 25 градусов ожидаются в понедельник в Москве.
Обновлено в 23:02
Происшествия
В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей
В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено в 23:34
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено в 14:21
Футбол
Генеральный директор «Зенита» Медведев прокомментировал уход Лодыгина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Юрия Лодыгина из клуба.
Обновлено в 12:43
Авто
Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет
Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено в 13:27
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала 3-летняя девочка
Обновлено в 22:34
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:37
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака
Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.
Обновлено в 23:33
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Патрик Шварценеггер взял на свидание щенка
Для свидания Патрик выбрал вещи в стиле кантри.
Обновлено в 10:31
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено в 22:54