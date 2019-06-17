Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре разаКоммерсантъ вчера в 18:31
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
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«Россети» предлагают повысить тарифы для прямых потребителей в четыре раза за три года
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