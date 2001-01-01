Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре разаКоммерсантъ вчера в 18:31
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Россети» предлагают повысить тарифы для прямых потребителей в четыре раза за три года
Эхо Москвывчера в 22:21
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Политика
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене
Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.
Обновлено в 01:30
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Нефть остается под влиянием противодействующих факторов
Во второй половине недели нефть перешла к активному восстановлению, встретив покупателей на падении под отметку $60 за баррель.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших истребителя МиГ-35
Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Экономика
В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта
Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Студентку, которая обвинила в изнасиловании преподавателя, могут отчислить из вуза в Новосибирске
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение
Обновлено вчера в 20:36
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Модный дизайнер оценила лучшие образы актрис на закрытии «Кинотавра»
Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила образы звезд на закрытии фестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Как пройдет крещение сына Меган Маркл и принца Гарри
Учитывая, что Меган Маркл и принц Гарри со времен своей женитьбы не раз пытались нарушить правила, принятые в королевской семье, поклонники четы были уверены, что церемония крещения маленького Арчи пройдет не совсем традиционно.
Обновлено в 00:49
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах.
Обновлено в 01:46
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 18:15
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Медики назвали самый эффективный способ похудеть
Ученые из Университета в Хельсинки рассказали, что самым эффективным способом борьбы с лишним весом является кручение обруча хулахуп.
Обновлено вчера в 21:56
Религия
РПЦ не станет строить храм в сквере Екатеринбурга
Обновлено вчера в 04:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30