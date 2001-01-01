Энергетика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре разаКоммерсантъ 18:31
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:05, Вашингтон
Политика
Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме
Обновлено в 02:59
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Боярская примерила украшение для пирсинга
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Обновлено в 18:08
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Нереференсные карты AMD выйдут в августе
Как ожидается, они появятся во второй половине августа, хотя точной даты пока нет.
Обновлено в 08:49
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
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Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в России
Россия не предоставила фактов, доказывающих причастность американца Пола Уилана к совершению каких-либо преступлений, считает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 18:43
Наука
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Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты
В Великобритании кандидаты на пост лидера тори и премьер-министра должны были обсудить основные проблемы страны в телестудии.
Обновлено в 18:31
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено в 17:21
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Следственный комитет начал проверку по факту смерти 17-летнего спортсмена из Мурманска в горах Крыма.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Общество
Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие сутки в Ростове и области
Как проинформировали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, местами на территории Донского региона ожидаются ливни с грозами, не исключен град, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду.
Обновлено в 18:21
Общество
Россия получит тосканские вливания
Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.
Обновлено в 18:31
Общество
E1.ru попал в неправильный контекст
Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «Сеть городских порталов» (управляет E1.ru и другими региональными порталами Hearst Shkulev Media) к местному управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС), следует из решения, мотивировочная часть которого опубликована 8 июня.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба
«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Культура
Михаил Бычков подвел итоги девятого Платоновского фестиваля искусств в Воронеже
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Обновлено в 14:09
Общество
Евросоюз выделяет €3 млн на модернизацию Египетского национального музея в Каире
Египет и Евросоюз приступают к совместной реализации проекта по модернизации Египетского национального музея в центре Каира.
Обновлено в 18:12
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Общество
Посторонним В: кого пускать в квартиру для проверки планировки
Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать поводом для судебного предписания, которое обяжет вас пустить специалистов в дом.
Обновлено в 17:02