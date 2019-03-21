Политика

Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через БелоруссиюГазета.Ru 13:23

Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости". Как заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, запрет введен в связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом санкционной продукции под видом произведенной в Турции.
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Почему Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Газета.Ru16:20

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

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Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

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Россия запретила ввозить через Белоруссию турецкие яблоки

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