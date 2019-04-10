Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из БелоруссииМоссовет 05:52

Однако в прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале.

Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Наука Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Экономика Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.

Шоу-бизнес Отрастивший челку Сергей Лазарев расстроил поклонников сменой имиджа Отечественный исполнитель Сергей Лазарев решил сменить имидж и отрастил челку, показав свое перевоплощение в Instagram.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Политика В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.

Энергетика США возобновили поставки нефти из Венесуэлы С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.

Политика Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2» Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.

Авто Названы самые популярные на рынке России новые иномарки Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.

Происшествия Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.

Политика Порошенко сдал анализы на допинг Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Происшествия Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.

Культура В России запустили новый телеканал «Победа» Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.

Общество СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Авто Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.