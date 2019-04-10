Политика

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из БелоруссииМоссовет 05:52

Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.
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Сергей Данкверт
Однако в прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале.
— Сергей Данкверт, российский экономистТелеканал 360° 05:15

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