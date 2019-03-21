Политика

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через БелоруссиюМосковский Комсомолец вчера в 13:17

Россельхознадзор принял решение запретить с 22 марта 2019 года ввоз свежих яблок из Турцию через Белоруссию. Как объяснила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это сделано из-за высоких рисков ввоза в Россию из Белоруссии санкционных товаров под видом произведенных в Турции.
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Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Комсомольская правдавчера в 20:47

Россия запретила ввозить через Белоруссию турецкие яблоки

Интерфаксвчера в 13:15

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

RT на русскомвчера в 13:47

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

Известиявчера в 13:34

Россельхознадзор запретил ввозить из Белоруссии яблоки под видом турецких

РБКвчера в 13:29

Почему Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Газета.Ruвчера в 16:20

Россельхознадзор с 20 марта ограничит ввоз в РФ продуктов из Парагвая через Белоруссию

Milknews.ru20 марта в 05:02
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Появились первые кадры с места ЧП, произошедшего в Нижнекамске в пятницу утром около здания УМВД России по Нижнекамскому району.
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Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь

Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
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Политика

Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах

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Обновлено вчера в 13:31
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Россия рекордно заняла доллары и евро

Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
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В социальной сети Instagram Анфиса Чехова сообщала своим преданным поклонникам, что отказалась от открытых купальников.
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Двое американских военных погибли в Афганистане

Обновлено в 02:28
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За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
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Дакота уличила всех в хайпе на смерти Началовой

Обновлено в 03:48
Авто

Skoda нашла способ облегчить жизнь автовладельцев

Чешский автопроизводитель представил очередное ноу-хау, которое облегчит ежедневную эксплуатацию автомобилей.
Обновлено в 00:55
Кино

В Волгограде умер актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Хоккей

Салак: ругался на судей из-за удара по клюшке, но они ничего не видели

Голкипер «Локомотива» Александр Салак после поражения в матче второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (4:5 ОТ, 1-4) прокомментировал эпизод в овертайме, приведший к голу защитника «армейского» клуба Динара Хафизуллина.
Обновлено в 03:00
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
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Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

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Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

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Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:45
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержанный сторонник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп.
Обновлено вчера в 18:30
Технологии

Когда покупать Tron. Впереди четыре важных обновления монеты

Несколько важных обновлений состоится в сети Tron в во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату

В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
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Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020

Если потеря очков Брюсселе была, в принципе, ожидаемой, то в следующем матче команда Черчесова позволить себе этой роскоши уже не может.
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Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.
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Происшествия

В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку

Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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Общество

Текслер озвучил первые претензии к РМК

Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
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В Москве неизвестный попытался ограбить не работающий с наличными банк

Неизвестный в маске ворвался в отделение одного из банков на севере Москвы и попытался ограбить его, угрожая пистолетом.
Обновлено в 02:22
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
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