Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через БелоруссиюМосковский Комсомолец вчера в 13:17
Россельхознадзор принял решение запретить с 22 марта 2019 года ввоз свежих яблок из Турцию через Белоруссию. Как объяснила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это сделано из-за высоких рисков ввоза в Россию из Белоруссии санкционных товаров под видом произведенных в Турции.
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Россельхознадзор с 20 марта ограничит ввоз в РФ продуктов из Парагвая через Белоруссию
Milknews.ru20 марта в 05:02
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
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