Политика

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через БелоруссиюRT на русском 13:47

«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Почему Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Газета.Ru16:20

Россия запретила ввозить через Белоруссию турецкие яблоки

Интерфакс13:15

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

Известия13:34

Турецким яблокам перекрыли белорусскую дорогу в Россию

Росбалт13:32

Россельхознадзор запретил ввозить из Белоруссии яблоки под видом турецких

РБК13:29

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

RT на русском13:47

Россельхознадзор с 20 марта ограничит ввоз в РФ продуктов из Парагвая через Белоруссию

Milknews.ruвчера в 05:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Политика

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Кино

В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым

В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 06:28
Единоборства

Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова

Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено в 10:52
Игры

В Сети появились первые оценки Sekiro: Shadows Die Twice

Обновлено в 10:43
Происшествия

Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85

В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.
Обновлено в 12:48
Общество

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Английский центр Thatcham Research провел исследования автомобильных конструкций, влияющих на степень защищенности автомобилей от бесконтактного взлома и угона.
Обновлено в 09:35
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Интернет

В Android обнаружили опасную уязвимость

Специалисты в области информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в версии операционной системы Google Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям пользователя, об этом сообщили в компании Positive Technologies.
Обновлено в 08:20
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Общество

В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Политика

Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.
Обновлено в 16:35
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

В финале Западной конференции ЦСКА сыграет с победителем пары СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль), в которой петербуржцы вели после четвертого матча со счетом 3-1.
Обновлено в 15:18
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

Обновлено в 15:37
Политика

Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян

В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

НАТО готовится блокировать Черноморский флот

Обновлено в 11:35
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве

"Енисей" победил "Ростов" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Глеб Захаров.
Обновлено в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное