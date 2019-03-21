Политика

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через БелоруссиюRT на русском 13:47

«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
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Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

RT на русском13:47

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

Известия13:34

Турецким яблокам перекрыли белорусскую дорогу в Россию

Росбалт13:32

Россельхознадзор запретил ввозить из Белоруссии яблоки под видом турецких

РБК13:29

Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Газета.Ru13:23

Россия запретила ввозить через Белоруссию турецкие яблоки

Интерфакс13:15

Россельхознадзор с 20 марта ограничит ввоз в РФ продуктов из Парагвая через Белоруссию

Milknews.ruвчера в 05:02
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Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой

Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено вчера в 05:32
Финансы

Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата

Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте министерства.
Обновлено в 11:51
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Обновлено в 13:24
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

Обновлено в 08:25
Армия и оружие

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Политика

Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области

Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Политика

Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Спорт

Загитову проверяли на допинг до трех часов ночи

Обновлено в 01:36
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
Финансы

Российский рынок акций в четверг подрос на новостях от ФРС США

Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам после решения Федрезерва США несколько смягчить монетарную политику, что подогрело спрос на рисковые активы; лидировали в росте бумаги "Мечела" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях.
Обновлено в 12:22
Культура

Юрий Николаев слег после похорон своей любимицы Юлии Началовой

По печальному совпадению, на 21 марта были назначены похороны певицы Юлии Началовой, в детстве победившей на "Утренней звезде" и оставшейся одной из самых ярких артисток вокального конкурса.
Обновлено в 10:41
Политика

ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая

В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Политика

СМИ назвали дату начала выдачи российских паспортов в ДНР и ЛНР

По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение

Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.
Обновлено в 11:42
Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Политика

Экс-президента Бразилии арестовали по подозрению в коррупции

Обновлено в 13:51
Футбол

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций принял весьма лояльное решение касательно жеста 34-летнего форварда итальянского «Ювентуса» в поединке против испанского «Атлетико».
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Топалов растолкал людей на похоронах Началовой

Звезды продолжают прощаться с певицей Юлией Началовой на Троекуровском кладбище. Среди скорбящих был замечен и певец Влад Топалов.
Обновлено в 06:44
Политика

Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит»

Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Происшествия

СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы

Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой

В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Авто

На рынок России вернутся автомобили Ravon

Обновлено в 14:16
Происшествия

Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»

Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
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