Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из БелоруссииREGNUM 13:27

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
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В Псковской области изъяли партию спрятанных под картошкой белорусских яблок

RT на русском16:17

Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза яблок из Белоруссии в Россию

ТАСС12:58

Россельхознадзор нашел и уничтожил партию белорусских яблок

Газета.Ru14:30

Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой

РБК14:07

Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза яблок из Белоруссии

РИА Новости13:07

Белорусские яблоки пытались ввезти в РФ, спрятав под картошку

Московский Комсомолец16:48

Россельхознадзор выявил новую схему незаконного перемещения яблок из Белоруссии

Rambler News Service13:29
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Россельхознадзор нашел в картошке из Беларуси спрятанные яблоки

КП - Беларусь15:00
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Происшествия

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Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
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Вышедший из комы Быков написал оптимистичный пост в Instagram

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