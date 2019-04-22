Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из БелоруссииREGNUM 13:27
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
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Россельхознадзор выявил новую схему незаконного перемещения яблок из Белоруссии
Rambler News Service13:29
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
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