Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из БелоруссииREGNUM 13:27
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
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Россельхознадзор выявил новую схему незаконного перемещения яблок из Белоруссии
Rambler News Service13:29
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
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Новую лабораторию по изучению боевых лазеров открыли во Франции
Основными целями лаборатории, которая уже заработала в Бордо, станет тщательное изучение воздействия боевого лазера на различные по природе и составу материалы и при этом воздействия будут проводиться в различных условиях.
Обновлено в 17:51
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу питерцев в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.
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Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
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