Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мясаРоссийская газета 02:28
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.
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До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить.
— Сергей Данкверт, российский экономистРБК вчера в 23:52
с чего всё началось
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами. Об этом он заявил во вторник журналистам после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.ТАССвчера в 22:10
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Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд
Ведомостивчера в 23:52
Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз из-за границы продуктов для личных нужд
Коммерсантъвчера в 22:51
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