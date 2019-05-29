Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мясаРоссийская газета 02:28

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами. Об этом он заявил во вторник журналистам после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.

с чего всё началось

До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить.

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

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