Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мясаРоссийская газета 02:28

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.
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Сергей Данкверт
До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить.
— Сергей Данкверт, российский экономистРБК вчера в 23:52
с чего всё началось

Россельхознадзор против полного запрета на ввоз молочной и мясной продукции гражданами

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами. Об этом он заявил во вторник журналистам после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.
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Данкверт посоветовал не доходить до абсурда в запретах на ввоз мяса

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