Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мясаРоссийская газета 02:28
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.
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До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить.
— Сергей Данкверт, российский экономистРБК вчера в 23:52
с чего всё началось
Газета "Ведомости" 25 апреля написала, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.ТАССвчера в 22:10
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Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд
Ведомостивчера в 23:52
Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз из-за границы продуктов для личных нужд
Коммерсантъвчера в 22:51
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