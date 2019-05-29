Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мясаРоссийская газета 02:28

Газета "Ведомости" 25 апреля написала, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

с чего всё началось

До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить.

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

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