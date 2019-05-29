Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мясаРоссийская газета 02:28

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.
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Сергей Данкверт
До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить.
— Сергей Данкверт, российский экономистРБК вчера в 23:52
с чего всё началось

Россельхознадзор против полного запрета на ввоз молочной и мясной продукции гражданами

Газета "Ведомости" 25 апреля написала, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
ТАССвчера в 22:10

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Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Российская газета02:28

Россельхознадзор выступает против полного запрета гражданам ввозить в страну мясные и молочные продукты

Эхо Москвы01:30

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

РИА Новостивчера в 22:07

Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз из-за границы продуктов для личных нужд

Коммерсантъвчера в 22:51

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

RT на русскомвчера в 22:30

Россельхознадзор против полного запрета на ввоз молочной и мясной продукции гражданами

ТАССвчера в 22:10

Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд

Ведомостивчера в 23:52
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
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