Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мясаРоссийская газета 02:28

Газета "Ведомости" 25 апреля написала, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

с чего всё началось

До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить.

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Общество Роскачество проверило мясной фарш Фарш прошел проверку по 68 показателям: так, специалисты исследовали его на предмет содержания тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, а также массовую долю общего белка и жира, внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.

Шоу-бизнес Пермская актриса Катерина Шпица снялась полуобнаженной для журнала Пермская актриса Катерина Шпица украсила обложку июньского номера журнала «Кинорепотрёр».

Технологии Приложения для iOS используют фоновое обновление для отправки данных третьим лицам Исследование, проведенное The Washington Post, установило, что при включенном фоновом обновлении некоторые iOS-приложения используют эту функцию для регулярной отправки данных трекинговым компаниям.

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Кино Волгоградцев приглашают посмотреть кино под открытым небом Жители и гости города-героя смогут увидеть несколько кинокартин под открытым небом. Волгоград, 29 мая / «Волга-Медиа.ру» /.

Политика Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.

Культура Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.

Политика Путин прибыл на саммит ЕАЭС, открывающийся в Нур-Султане Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открывается в столице Казахстана.

Футбол Появились фотографии новой третьей формы «Ювентуса» В Сети появились фотографии третьей формы "Ювентуса" на сезон-2019/20.

Армия и оружие В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35 Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Единоборства Деонтей Уайлдер подтвердил, что встретится с Луисом Ортисом Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил появившуюся вчера неофициальную информацию о том, что следующим его боем станет матч-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.

Авто BMW представила обновленный кроссовер BMW X1 В салоне изменения более скромные — обновленный BMW X1 получил другую ручку селектора КПП и 8,8- или 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Общество Горничные отелей описали идеальных постояльцев Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.

Происшествия Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге 18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.

Кино Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон лечится от алкоголизма 32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss, которая находится в штате Коннектикут, на протяжении месяца, сообщает издание Page Six.

Энергетика Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Наука Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.