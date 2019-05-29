Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молокаРИА Новости вчера в 22:07

До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить.

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

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