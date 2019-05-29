Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молокаРИА Новости вчера в 22:07
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
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До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить.
— Сергей Данкверт, российский экономистРБК вчера в 23:52
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Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд
Ведомостивчера в 23:52
Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз из-за границы продуктов для личных нужд
Коммерсантъвчера в 22:51
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