Россельхознадзор встает на защиту ВТОКоммерсантъ вчера в 18:57

Ветеринарный контроль подстраивают под нормы международной торговли Минсельхоз написал два законопроекта, затрагивающие ветеринарный контроль сельхозэкспорта России — его предлагается модернизировать для выполнения нацпроекта и обязательств, взятых РФ при присоединении к ВТО.

Происшествия Суд отправил Голунова под домашний арест Журналист Иван Голунов, обвиняемый в покушени на распространение наркотиков, отправлен под домашний арест на два месяца.

Общество В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.

Происшествия Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.

Автоспорт Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.

Политика Глава правительства Астраханской области подал в отставку Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Общество Эксперты назвали самый вкусный квас Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Финансы Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.

Происшествия В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир» В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.

Экономика Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

Происшествия Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Общество Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Общество Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Происшествия В колонну МЧС в Тульской области въехала фура Колонна МЧС России, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП.

Происшествия В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими Сегодня утром, 10 июня, в окрестностях Ялты произошла дорожная авария, в результате которой погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также пешеход.

Шоу-бизнес Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.

Наука Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.