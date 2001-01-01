Экономика

Россельхознадзор встает на защиту ВТОКоммерсантъ вчера в 18:57

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Ветеринарный контроль подстраивают под нормы международной торговли Минсельхоз написал два законопроекта, затрагивающие ветеринарный контроль сельхозэкспорта России — его предлагается модернизировать для выполнения нацпроекта и обязательств, взятых РФ при присоединении к ВТО.
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Ветеринарные нормы РФ согласуют с международными

Век03:39

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Коммерсантъвчера в 18:57
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