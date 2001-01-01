Экономика
Россельхознадзор встает на защиту ВТОКоммерсантъ вчера в 18:57
Ветеринарный контроль подстраивают под нормы международной торговли Минсельхоз написал два законопроекта, затрагивающие ветеринарный контроль сельхозэкспорта России — его предлагается модернизировать для выполнения нацпроекта и обязательств, взятых РФ при присоединении к ВТО.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:14, Ашберн
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в прямом эфире
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Суд отправил Голунова под домашний арест
Журналист Иван Голунов, обвиняемый в покушени на распространение наркотиков, отправлен под домашний арест на два месяца.
Обновлено 08 июня в 15:23
Общество
В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова
Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Общество
Эксперты назвали самый вкусный квас
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено 08 июня в 21:12
Политика
Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Кино
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в России
Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" от компании Marvel стал лидером российского кинопроката.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат
Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.
Обновлено в 03:31
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
Обновлено в 02:56
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В колонну МЧС в Тульской области въехала фура
Колонна МЧС России, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими
Сегодня утром, 10 июня, в окрестностях Ялты произошла дорожная авария, в результате которой погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также пешеход.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини
Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
Наука
Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено 08 июня в 02:53
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33