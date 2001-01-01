Экономика
Россельхознадзор встает на защиту ВТОКоммерсантъ вчера в 18:57
Де-факто речь идет о том, что экспортеры российской животноводческой продукции должны либо сами подтверждать ее соответствие требованиям стран-импортеров у их ветеринарных служб, либо Россельхознадзор должен убедить их в том, что он способен контролировать безопасность поставок.
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Россельхознадзору разрешат ветконтроль экспортной продукции из РФ
Национальное Аграрное Агентство07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:18, Ашберн
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