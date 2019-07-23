Экономика

Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из БелоруссииИзвестия 09:29

Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля. Запрет снимается «под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь», отметили в ведомстве.
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с чего всё началось
«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте
 ведомства.
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