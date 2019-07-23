с чего всё началось

Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля. Запрет снимается «под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь», отметили в ведомстве.

Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.

Авто Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Политика Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Политика Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи с отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Экономика Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС на пальмовое масло Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку в Налоговый кодекс, которая лишит льготного НДС пальмовое масло, передает ОТР.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Общество Внесен законопроект о контроле электронной почты В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.

Политика Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.

Происшествия В Ленобласти 12-летний подросток на квадроцикле врезался в иномарку 12-летний подросток на квадроцикле выехал на дорогу и врезался в легковой автомобиль.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.

Наука Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.

Спорт Пловец Малютин завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем Россиянин Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

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Гаджеты Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.

Политика Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.