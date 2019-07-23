с чего всё началось

Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля. Запрет снимается «под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь», отметили в ведомстве.

Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Армия и оружие Украина создает на Азовском море группы быстрого реагирования Временный поверенный по делам США в Украине Уилл Тейлор, в рамках проведения «круглого стола» Морской охраны государственной погранслужбы (ГПС) Украины, сделал заявление о том, что на Украине образованы группы быстрого реагирования на Азовском море.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Британии Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Спорт Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Происшествия В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка» В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.

Музыка Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Политика Зеленский обещает вскоре «результат» по делу убийства Шеремета Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Культура Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.

Происшествия Врачи спасли руку избитой ингушской девочки Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.

Политика Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.

Политика Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Футбол «Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.

Политика В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Гаджеты Apple может купить модемный бизнес Intel за $1 млрд Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.

Общество Дизайнерскую схему метро разработали в Петербурге В соцсетях опубликована первая красивая схема метро Санкт-Петербурга.

Происшествия Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.

Шоу-бизнес У Влада Топалова украли мобильный телефон 25 октября прошлого года Влад Топалов и Регина Тодоренко официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе.

Баскетбол «Нижний Новгород» продлил контракт с защитником Комоловым "Нижний Новгород" заключил новый контракт с защитником Артемом Комоловым, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.